Володин осадил Ткачева и напомнил ему об источнике власти в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы Минсельхоза Александра Ткачева на расширенном выездном заседании «Единой России», когда тот говорил о власти и государственных структурах. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В своей речи министр заявил, что узнал «много интересного и полезного» от депутатов. «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести [существующие проблемы] до власти, до государственных структур», — говорил Ткачев. Тогда Володин перебил его и указал, что «они и есть власть» (речь, вероятно, идет о парламентариях — прим. «Ленты.ру»).

В ответ глава Минсельхоза пояснил, что, упоминая власти, имел в виду российское правительство.

Спикер Госдумы разъяснил: «Источник власти — народ, а депутаты — это представители». «Вы не на сельском сходе», — добавил он. Замечание Володина присутствующие встретили аплодисментами.

Согласно Конституции России, единственным источником власти и носителем суверенитета в стране является ее многонациональный народ. Он может «осуществлять свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и местного самоуправления», указано в основном законе.