Апелляционный суд Франции отказал в экстрадиции в Сербию бывшего премьера Косово

Апелляционный суд Франции отказался выдать Сербии бывшего косовского премьера Рамуша Харадиная. Об этом сообщает Reuters.

Судьи также распорядились немедленно освободить Харадиная. Он был задержан еще в январе 2017 года, но позже отпущен с условием не выезжать из страны до тех пор, пока апелляционный суд не примет решения по вопросу о его экстрадиции.

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Белград выдал ордер на арест Харадиная, бывшего премьер-министра частично признанной республики Косово и командира Освободительной армии Косово (ОАК), еще в 2004 году. Сербия считает его военным преступником, причастным к массовым убийствам этнических сербов.

В ноябре 2012 года Гаагский трибунал оправдал Харадиная по шести пунктам обвинения. За четыре года до того он был также признан невиновным в организации этнических чисток, но позже приговор отменили из-за подозрений в том, что бывший полевой командир запугал свидетелей.

Харадинай занимал пост премьер-министра Косово с декабря 2004-го по март 2005 года.