Депутат Рады предложил Ватикану канонизировать Ляшко

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что действия его коллеги, лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко должна изучать Конгрегация по делам святых Ватикана, которая занимается канонизацией. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

Так Гончаренко прокомментировал скандал по поводу обвинения Ляшко в незаконном обогащении. «Обогащением Ляшко должна заниматься (...) Конгрегация по делам святых Ватикана. Потому что только они могут изучать чудеса! Ведь это же чудо — снимать виллу в Конче-Заспе за 10 тысяч гривен в месяц. Или ни дня не работая в бизнесе задекларировать квартиры, машины, супердорогие часы и миллион долларов кешем», — написал депутат.

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25 апреля пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook сообщила, что Ляшко вызван на допрос для проверки законности приобретения ряда объектов имущества.

Сам Ляшко назвал действия правоохранительных органов политической расправой, сообщало издание «Страна».

В декабре 2016-го лидер Радикальной партии призвал Раду расследовать политическую коррупцию президента Украины Петра Порошенко. Ранее в том же месяце депутат Александр Онищенко назвал Порошенко самым коррумпированным государственным деятелем и сообщил, что передал США компрометирующие материалы на украинского президента. По словам Онищенко, именно он долгое время выступал посредником между администрацией президента и парламентом при покупке голосов депутатов.