Китайские пользователи соцсетей заинтересовались женой Макрона

Для многих китайских пользователей социальных сетей жена кандидата в президента Франции Эммануэля Макрона оказалась интереснее, чем политическая кампания политика. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По данным издания, множество тем касательно Брижит Макрон появились в WeChat. Одна из них называется «Макрон: его дорога к любви куда увлекательнее его пути к президентству». Китайцы удивились разнице в возрасте между супругами: самому политику 39 лет, а Брижит — 64. Пользователи WeChat также обратили внимание на тот факт, что Макрон стал приемным дедом в 30 лет.

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Как отмечает The South China Morning Post, обстоятельства брака французского политика привели к тому, что пользователи китайских соцсетей стали сравнивать его с отрицательным персонажем популярного антикоррупционного сериала «Во имя народа» Ци Тунвэем. По сюжету Ци жертвует любовью ради карьеры и женится на женщине, которая старше его на десять лет — дочери влиятельного чиновника.

Другие пользователи сети встали на защиту Макрона и припомнили, что популярный 51-летний певец Аарон Квок женат на 29-летней женщине. «Если брак счастливый, какая разница, кому сколько лет», — написал один из пользователей WeChat.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. Помимо Макрона, на высшую в стране должность претендует политик с крайне правыми взглядами Марин Ле Пен.