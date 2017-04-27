Верховный суд заявил о недопустимости оспаривания отцовства до рождения ребенка

Верховный суд России разъяснил, что отцовство нельзя оспаривать до рождения ребенка, суды должны отказывать в принятии таких исковых заявлений. Соответствующие документы пленума ВС по вопросам об установлении происхождения детей публикует РИА Новости.

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«Решая вопрос о принятии заявления к производству суда, следует учитывать, что, поскольку запись о родителях ребенка производится только после рождения ребенка (абзац второй пункта 3 статьи 48 СК РФ), споры, связанные с установлением происхождения детей, также могут быть разрешены судом только после рождения ребенка», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобный отказ не мешает повторному обращению в суд после рождения ребенка.

Отмечается, что несовершеннолетним для установления отцовства не требуется разрешение их родителей.