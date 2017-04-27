На французском Реюньоне исламист ранил двух полицейских

Два стража порядка получили ранения во время операции по задержанию предполагаемого исламиста на французском острове Реюньон. Об этом сообщает Reuters.

Полицейский спецназ ворвался в дом подозреваемого в шесть часов утра. Тот открыл огонь по стражам порядка из винтовки. Он успел ранить двоих, прежде чем был нейтрализован.

Предполагаемому исламисту 20 лет. По данным полиции, ислам он принял недавно. Его подозревают в экстремизме.

Реюньон — заморский департамент Франции, расположенный на одноименном острове в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. В нем проживают более 800 тысяч человек, подавляющее большинство которых исповедуют католицизм.