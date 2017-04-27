Alberto Guardiani создал ретро-кеды

Итальянская марка Alberto Guardiani представила новую модель кед под названием Tracy. Дизайн обуви напоминает классические кеды, которые были популярны в 1970-х годах. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 апреля.

По бокам обувь украшена металлизированными деталями, а подошва дополнена золотистой цепочкой. Кеды выполнены в актуальных цветах весенне-летнего сезона: бледно-розовом, лимонно-желтом, терракотовом и классическом белом. Модели уже поступили в продажу и представлены в фирменных бутиках бренда.

Компания Alberto Guardiani основана в Италии. Ее главный офис располагается в Монтегранаро. Два главных демонстрационных зала также находятся в Италии — в Милане и Риме. Креативный директор бренда — дочь основателя Серена Гуардиани.

в конце апреля 2017 года марка представила еще несколько моделей из новой коллекции. Основной акцент в линейке делается на необычные подошвы. Контрастные резиновые вставки дополняют мокасины коньячного цвета и темно-синие дерби Royalto, а камуфляжный принт украшает подошву модели Algreen.