Лесничий пожелала Путину здоровья «как якутский алмаз»

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле поздравил новых лауреатов, получивших звание Героя труда, и вручил им золотые медали. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выступая на церемонии Путин подчеркнул, что Россия всегда была богата на талантливых, бескорыстных и неординарных людей, чей труд шел на общее благо, на успех и процветание страны.

Руководитель ГКУ Республики Саха (Якутия) «Хангаласское лесничество» Варвара Устинова, получая из рук президента госнаграду, пожелала главе государства «здоровья крепкого, как якутский алмаз».

В соответствии с указом главы государства, высшей награды за трудовые заслуги в этом году также удостоены слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, а также художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек и экс-глава Татарстана, госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

Все они отмечены «за особые заслуги перед государством и народом».

Звание Героя труда учредили в марте 2013 года. Его присуждают за вклад в образование и в социально-экономическое, культурное, индустриальное и сельскохозяйственное развитие страны. Звание является высшей степенью отличия наряду со званием Героя Российской Федерации. Награждение проводится ежегодно накануне Дня международной солидарности трудящихся 1 Мая.

К настоящему времени звания Героя Труда удостоились 25 человек.