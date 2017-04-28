Донецкий губернатор обвинил Россию в попытках «раскачать» обстановку в Мариуполе

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона) Павел Жебривский заявил, что российская агентура в Мариуполе пытается дестабилизировать ситуацию. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщает телеканал «112 Украина».

«Есть попытка некоторых сил и, в первую очередь, скрытой агентуры "рашки" (подчеркнуто оскорбительное название России — прим. «Ленты.ру») раскачать ситуацию, в первую очередь, в Мариуполе перед Днем памяти погибших во Второй мировой войне, как говорят "за поребриком", Днем Победы», — сказал Жебривский.

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Днем ранее Жебривский заявил, что в будущем Ростовскую область следует включить в состав Украины.

Российские официальные лица регулярно подчеркивают, что конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой и РФ не является стороной в нем. В частности, 20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о существовании плана по интеграции Донбасса в Россию. Представитель Кремля отметил, что Москва заинтересована в выполнении сторонами минских соглашений.

Киев весной 2014-го начал военную операцию в Донбассе в ответ на выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти на Украине. В ходе тех событий, 9 мая после столкновений между местными и жителями и украинскими силовками из Мариуполя были выведены силы Национальной гвардии Украины, затем Киев вернул город под свой контроль.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к вооруженному конфликту на юго-востоке Украины. Москва опровергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.

