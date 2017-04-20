Кремль опроверг наличие плана по интеграции Донбасса в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о существовании плана по интеграции Донбасса в Россию. Таким образом он прокомментировал соответствующую публикацию агентства Bloomberg, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 20 апреля.

«Уже на протяжении многих лет и президент [Владимир] Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом: что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса — ДНР и ЛНР. Поэтому подобные публикации — это какие-то наивные и достаточно примитивные новости», — сказал Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва заинтересована в выполнении сторонами минских соглашений, а вопрос ДНР и ЛНР является внутриукраинской проблемой. «План один — добиться выполнения минских договоренностей, оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад», — отметил он.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило о том, что Кремль намерен полностью отделить Донбасс от Украины путем постепенной интеграции с РФ. По данным агентства, Москва не собирается признавать или аннексировать эти территории.

17 марта Песков заявил, что в администрации российского президента не разрабатывались сценарии интеграции Донбасса в состав Российской Федерации. Он подчеркнул, что рассуждения на эту тему неуместны.