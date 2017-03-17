Кремль прокомментировал возможность интеграции Донбасса в Россию

В администрации президента России не разрабатывались сценарии интеграции Донбасса в состав Российской Федерации. Об этом в пятницу, 17 марта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Таких писаных сценариев нет. Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна (Украина — прим. «Ленты.ру») сознательно отторгает огромный регион», — пояснил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что гипотетические рассуждения на эту тему Донбасса неуместны. «Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовало единое, предсказуемое государство», — сказал Песков, добавив, что «пока этого нет».