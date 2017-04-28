Россиян Крутилина и Карпенко депортируют из США за экспорт технологий

Россиян Алексея Крутилина и Дмитрия Карпенко, арестованных в США в 2016 году за незаконный экспорт технологий, приговорили к депортации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда Восточного округа Нью-Йорка.

Соответствующее постановление огласил судья Лео Глассер.

Об аресте в Денвере (штат Колорадо) 33-летнего Дмитрия Карпенко и 27-летнего Алексея Крутилина, а также натурализованного гражданина США Алексея Барышева в Нью-Йорке американский Минюст сообщил 6 октября. По данным ведомства, россияне в сговоре с Барышевым попытались вывезти в Россию технологии, подпадающие под законодательство Соединенных Штатов об экспортном регулировании.

Позже Карпенко и Крутилин согласились признать свою вину по одному из пунктов обвинения, что позволило им рассчитывать на депортацию.