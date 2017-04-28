«Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата компании

Компания «Нордавиа» заявила о попытке рейдерского захвата, в котором участвует зарегистрированный на Сейшелах офшор World Best Trade Ltd (WBT), связанный с предпринимателем Дмитрием Чертоком. Об этом в пятницу, 28 апреля, со ссылкой на авиперевозчика сообщает Rambler News Servis.

«Действия, предпринятые компанией WBT в отношении "Нордавиа" можно рассматривать как попытку рейдерского захвата путем вывода средств из стабильно работающей и платящей налоги компании в офшор, связанный с Дмитрием Чертоком», - говорится в сообщении компании.

В 2016 году World Best Trade Ltd получил право распоряжаться долгами «Нордавиа» в размере более 180 миллионов долларов и 1,25 миллиарда рублей. В настоящее время офшор требует досрочного погашения задолженности и угрожает судебным разбирательством.

Пресс-служба «Нордавиа» назвала требования WBT «абсолютно необоснованными, так как долг, о котором упоминается в претензиях в адрес "Нордавиа" образовался из финансовой помощи, оказываемой акционерами "Нордавиа" за последние 10 лет».

Представитель компании утверждает — долг был переуступлен за символическую сумму и должен быть передан обратно в «Нордавиа» без предъявления к погашению, что предусмотрено соглашением, подписанном в том числе, Чертоком.

В отношении «Нордавиа» в настоящее время развернута «информационная война с целью подорвать деловую репутацию ведущего авиаперевозчика на Северо-Западе страны». Компания взаимодействует с государственными органами и профильными ведомствами исключительно в рамках установленных законом механизмов, говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

«Нордавиа» стала «примером того, как непрофильный актив с социальной значимостью, был трансформирован нынешней управленческой компанией в эффективный бизнес. По итогам 2016 года компания продемонстрировала значительный рост основных финансовых и операционных показателей», — подчеркивается в сообщении.

Летом 2016 года от имени собственников «Нордавиа» в пресс-конференции, посвященной туристическому потенциалу Мурманской области, участвовал Дмитрий Владимирович Черток — полный тезка сына заместителя главы Ространснадзора Владимира Чертока, курирующего в ведомстве авиацию.

Этим же летом Дмитрий Черток от лица акционеров «Нордавиа» встречался с губернатором Архангельской области Игорем Орловым по вопросам развития базовой авиакомпании региона.

«Нордавиа» принадлежит группе «Скай инвест» Сергея Кузнецова. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов, занимая ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок Северо-Запада России. Самолеты авиакомпании летают из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Нарьян-Мара, Москвы и Санкт-Петербурга. В парке девять самолетов Boeing 737

