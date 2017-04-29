Пушков прокомментировал вступление Черногории в НАТО

Вступление Черногории в НАТО нужно альянсу для укрепления евроатлантической Европы. Такое мнение в своем Twitter высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Военное значение — ноль. Для народа — минус 2 процента ВВП», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что власти Черногории руководствовались конъюнктурными соображениями при принятии решения о вступлении страны в НАТО. «Можно только соболезновать народу братской Черногории, не сумевшему противостоять своему оставшемуся в прошлом и решающему собственные конъюнктурные задачи политическому руководству», — заявил он.

В пятницу, 28 апреля, черногорский парламент проголосовал за вступление страны в НАТО. В зале находилось 46 депутатов из 81, все присутствующие поддержали законопроект о присоединении к договорам альянса. Представители парламентской оппозиции в момент голосования отсутствовали.