В Киеве у фельдъегерей отобрали корреспонденцию правительства и пистолеты

В Киеве неизвестные напали на сотрудников фельдъегерской службы и отобрали у них пакеты с правительственной корреспонденцией и два пистолета Макарова с магазинами. Об этом сообщает «Эспрессо.TV».

После преступления подозреваемые скрылись на автомобиле.

Нападение, в котором участвовало пять человек, совершено на Вокзальной площади. Отмечается, что злоумышленники были в камуфляжной форме. Введен оперативный план «Сирена».

Как сообщает в Facebook представитель киевской полиции Оксана Блищик, инцидент произошел вечером 28 апреля на платформе центрального железнодорожного вокзала. Одного из трех пострадавших фельдъегерей госпитализировали.

По словам потерпевших, у нападавших было при себе оружие. Какое именно, не уточняется.

В настоящее время полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев. Открыты уголовные производства по части 2 статьи 187 («Разбой») и части 2 статьи 262 («Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия») УК Украины.