В Ровенской области бойцы «Айдара» взяли в заложники 30 человек

В селе Колоденка Ровенской области Украины вооруженные люди захватили в заложники сторонников партии «Успішна країна» («Успешная страна»). Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает украинская газета «Вести».
По информации издания, захватчики назвали себя бойцами батальона «Айдар». Заблокированными оказались около 30 человек, среди которых женщины, пожилые люди и инвалид. Один человек был избит.
Представители «Успешной страны» потребовали от правоохранительных органов «оперативно разобраться в ситуации и наказать виновных». «Совершено нападение на мирное собрание граждан. Люди взяты в заложники. Подобного рода преступления должны караться с максимальной строгостью», — заявил пресс-секретарь партии Антон Савичев.
Ранее 24 марта портал «Русская весна» сообщал, что в населенном пункте Заречное Ровенской области сотни человек вышли на пикет с требованием не препятствовать их деятельности по добыче янтаря. Они заблокировали местное районное управление полиции. Митингующие пригрозили «устроить второй Донецк».
18 марта в районе села Федоровка (Сарненский район Ровенской области) около 100 активистов в балаклавах перекрыли трассу Киев — Ковель. Днем ранее активисты перекрыли трассу Киев — Ковель в Олевском районе Житомирской области. Таким образом участники акций пытались привлечь внимание к необходимости узаконивания добычи янтаря.
По разным оценкам, на северо-западе Украины нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря в год. Объем теневого рынка — 200-300 миллионов долларов.