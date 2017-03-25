В Ровенской области бойцы «Айдара» взяли в заложники 30 человек

В селе Колоденка Ровенской области Украины вооруженные люди захватили в заложники сторонников партии «Успішна країна» («Успешная страна»). Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает украинская газета «Вести».

По информации издания, захватчики назвали себя бойцами батальона «Айдар». Заблокированными оказались около 30 человек, среди которых женщины, пожилые люди и инвалид. Один человек был избит.

Представители «Успешной страны» потребовали от правоохранительных органов «оперативно разобраться в ситуации и наказать виновных». «Совершено нападение на мирное собрание граждан. Люди взяты в заложники. Подобного рода преступления должны караться с максимальной строгостью», — заявил пресс-секретарь партии Антон Савичев.

Ранее 24 марта портал «Русская весна» сообщал, что в населенном пункте Заречное Ровенской области сотни человек вышли на пикет с требованием не препятствовать их деятельности по добыче янтаря. Они заблокировали местное районное управление полиции. Митингующие пригрозили «устроить второй Донецк».

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18 марта в районе села Федоровка (Сарненский район Ровенской области) около 100 активистов в балаклавах перекрыли трассу Киев — Ковель. Днем ранее активисты перекрыли трассу Киев — Ковель в Олевском районе Житомирской области. Таким образом участники акций пытались привлечь внимание к необходимости узаконивания добычи янтаря.

По разным оценкам, на северо-западе Украины нелегально добывают от 120 до 300 тонн янтаря в год. Объем теневого рынка — 200-300 миллионов долларов.