Сотня людей в балаклавах перекрыла автотрассу между Украиной и Польшей

В районе украинского села Федоровка (Сарненский район Ровенской области) около 100 активистов в балаклавах перекрыли трассу Киев — Ковель. Об этом в субботу, 18 марта, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Собравшиеся постоянно ходят по пешеходному переходу, мешая проезду транспортных средств. Они требуют разрешить им беспрепятственно вести добычу янтаря, а также добиваются освобождения задержанного несколько дней назад жителя поселка Клесова, участвовавшего в массовых беспорядках.

43-летнего мужчину задержали за то, что он в числе еще 25 человек напал на сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся доставить в отдел полиции две мотопомпы. Злоумышленники бросали в сторону стражей порядка камни, угрожали поджечь служебное авто, а также открыли стрельбу резиновыми пулями. Остальным участникам конфликта удалось сбежать. Новостное агентство «Харьков» уточняет, что напавшие на полицейских люди — «черные» копатели янтаря.

17 марта портал «Деловая столица» сообщал, что активисты перекрыли трассу Киев — Ковель в Олевском районе Житомирской области. В акции приняли участие местные жители, которые также пытались привлечь внимание к необходимости узаконивания добычи янтаря.