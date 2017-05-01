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В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших россиян с рейса Москва — Бангкок

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В Минздраве рассказали, что состояние пострадавших россиян, летевших рейсом Москва — Бангкок, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«15 пострадавших, в том числе один ребенок, были госпитализированы в медицинские учреждения Бангкока. Девять человек, включая четырех детей, получили медицинскую помощь амбулаторно (...). Угрозы жизни нет», — информирует министерство.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что четверым россиянам делают операции. По его словам, врачи говорят, что их жизни вне опасности, однако сами операции достаточно сложные.

«Включая этих четверых, в больнице пока остаются 17 человек из первоначально доставленных в нее 27 пассажиров рейса "Аэрофлота": это еще 11 россиян и два гражданина Таиланда, которые стационарно получают медицинскую помощь, но не нуждаются в оперативном вмешательстве», — добавил Соснов.

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