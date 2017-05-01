Из жизни
 

Корейский гаджет «понюхает» подгузник ребенка за родителей

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Корейский стартап Monit создал прибор, который определяет время для замены подгузника у ребенка. Работа с устройством происходит через специальное приложение для смартфона, пишет TechCrunch.

Как отмечается, родителям теперь не придется нюхать подгузник, за них это сделает гаджет: при работе он оценивает состав воздуха, температуру и влажность. После этого устройство отправляет на смартфоны родителей уведомление о необходимости поменять памперс. При этом прибор можно располагать на одежде младенца.

«Мне было трудно понять своих детей, потому что я не знал, из-за чего они плакали, почему кричали, почему они не спали. Я очень хотел понять их поведение», — рассказал основатель стартапа Тони Парк (Tony Park).

Он также создал специальную переноску для ребенка Bebefit. По его словам, она распределяет вес гораздо лучше других и при долгом ношении не вызывает боли в пояснице и плечах.

Компании удалось получить финансирование в рамках программы C-Lab от Samsung Electronics. Начало продаж устройств намечено на август, сперва они появятся лишь в Корее.

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