Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах по Сирии в Астане

Сирийская оппозиция подтвердила свое участие в переговорах в Астане. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил журналистам замминистра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам руководителя пресс-службы МИД Казахстана Ануара Жайнакова, делегацию оппозиции возглавит представитель группировки «Джейш аль-Ислам» Мохаммед Аллуш.

«Все участники международной встречи по Сирии в Астане, в том числе представители вооруженной сирийской оппозиции во главе с Мохаммедом Аллушем, подтвердили свое участие», — сказал Жайнаков.

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Он отметил, что главы делегаций России и Турции прилетят в Астану ночью. Уже прибыли в полном составе делегации правительства Сирии, эксперты ООН, эксперты стран-гарантов — России, Турции, Ирана.

Вечером, как ожидается, прибудет спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Российскую делегацию на переговорах в Астане 3-4 мая возглавит спецпредставитель президента Александр Лаврентьев. Во вторник, 2 мая, состоится встреча на уровне экспертов.

Ранее Россия предложила создать в Сирии зоны снижения напряженности, и разместить на линии соприкосновения контингент из нейтральных стран.

13 апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии. Лидеры выразили обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах.