Все участники переговоров по Сирии прибыли в Астану

В Астану прибыли все участники двухдневных международных переговоров по Сирии, которые стартуют в среду, 3 мая. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.
По его словам, прибыл спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, а также главы турецкой и российской делегаций. «Все здесь», — сказал Жайнаков.
Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, делегацию Турции — заместитель министра иностранных дел по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, делегацию Ирана — замглавы МИД по делам арабо-африканских стран Хоссейн Джабери Ансари.
Ранее в Астану уже прибыли делегации России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, эксперты ООН.
Прибытие глав делегаций России, Турции, ООН, Иордании и США ожидалось в ночь со 2 на 3 мая. Во вторник в Астану прибыла делегация вооруженной оппозиции Сирии во главе с Мохаммедом Аллушем, которая не участвовала в третьем раунде переговоров.
Ранее Россия предложила создать в Сирии зоны снижения напряженности, а также разместить на линии соприкосновения контингент из нейтральных стран.