Cadillac предоставил автомобили для сочинцев

Американская автомобильная марка Cadillac объявила о начале сотрудничества с сервисом личных водителей Wheely. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 2 мая.

Пилотная программа с использованием внедорожников Cadillac Escalade ESV запущена в Сочи. Такой класс машин впервые представлен в российских транспортных сервисах.

«Cadillac Escalade — легендарный представитель премиальных внедорожников. Один из самых востребованных автомобилей модельного ряда Сadillac. Передовые технологии, выразительный дизайн и роскошный салон приведут в восторг даже самых требовательных пассажиров», — отметил Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью General Motors Россия.

«Вили» (Wheely) — сервис для вызова водителей через мобильное приложение, который работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Перми и Лондоне.

