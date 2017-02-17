Премиальный такси-сервис подготовил рейтинг ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга

Российская компания Wheely, предоставляющая услуги вызова персональных водителей, подготовила рейтинг ресторанов Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Для подготовки данных были проанализированы поездки клиентов фирмы в 2016 году, в которых конечным пунктом было предприятие общественного питания. «Двум столицам явно не хватает беспристрастного взгляда на рестораны. Поэтому мы решили сделать свой гид на основе количества поездок по конкретному адресу через приложение, чтобы выявить интерес к разным заведениям со стороны пользователей сервиса. Начали с ресторанов, дальше попробуем проанализировать гостиницы и офисные центры», — пояснил Антон Чиркунов, основатель и генеральный директор Wheely.

Самым посещаемым клиентами Wheely московским рестораном оказался Uilliamʼs; в Санкт-Петербурге первое место досталось ресторану «Бегемот». Всего в рейтинг вошли по 12 ресторанов и баров из каждого города. В Москве посетители этих 12 ресторанов воспользовались услугами сервиса Wheely более 16 тысяч раз, каждый ресторан посетили от 500 до 1000 клиентов фирмы. Для Санкт-Петербурга эти данные составляют соответственно 6 тысяч и 200-500.

«Вили» (Wheely) — сервис для вызова водителей через мобильное приложение, который работает в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Перми и Лондоне.