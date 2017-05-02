Cassini записала звуки Сатурна

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Станция Cassini при помощи научного инструмента RPWS (Radio and Plasma Wave Science) записала звуки Сатурна. В данном случае они представляют собой плазменные волны, производимые заряженными частицами внутреннего кольца D Сатурна. Об этом сообщается на сайте НАСА.

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Также ученые обнаружили, что пространство между внутренней стороной ближайшего к Сатурну кольца и планетой почти свободно от частиц пыли. Представленные данные получены Cassini 26 апреля 2017 года, когда станция впервые оказалась между газовым гигантом и ближайшим к нему кольцом.

Маневры аппарата между планетой и его кольцами позволят подробнее изучить строение последних, а также понять структуру магнитного поля газового гиганта. Последний этап миссии Cassini, получивший название Grand Finale, должен завершиться не позднее 15 сентября 2017 года, когда станция утонет в атмосфере Сатурна. Это позволит избежать биологического загрязнения Энцелада и Титана — спутников планеты, где ученые не исключают наличия примитивной жизни.