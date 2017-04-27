Cassini сделала снимки колец Сатурна с рекордно близкого расстояния

Межпланетная автоматическая станция Cassini сделала снимки системы Сатурна с рекордно близкого расстояния. Фотографии доступны на сайте НАСА.

Снимки сделаны 26 апреля 2017 года, когда Cassini впервые оказался между газовым гигантом и ближайшим к нему кольцом. В этот момент расстояние до слоя атмосферы Сатурна с давлением в один бар составило три тысячи километров, а расстояние до внутреннего края кольца D — 300 километров.

Облака и вихри в атмосфере Сатурна Фото: Space Science Institute / JPL-Caltech / NASA

«Ни один космический аппарат никогда прежде не был так близко к Сатурну», — отмечают в НАСА. Следующее погружение Cassini в систему колец газового гиганта запланировано на 2 мая.

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Маневры аппарата между планетой и его кольцами позволят подробнее изучить строение последних, а также понять структуру магнитного поля газового гиганта. Последний этап миссии Cassini, получивший название Grand Finale, должен завершиться не позднее 15 сентября 2017 года, когда станция утонет в атмосфере Сатурна. Это позволит избежать биологического загрязнения Энцелада и Титана — спутников планеты, где ученые не исключают наличие примитивной жизни.

Миссия Cassini стала самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. Миссия запущена 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышла на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника Cassini отделился зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана.