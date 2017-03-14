У спутника Сатурна доказали наличие теплого океана

Планетологи из Франции и США представили новые свидетельства наличия подповерхностного теплого океана на Энцеладе, одном из спутников Сатурна. В недрах водоема может существовать жизнь. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Ученые обнаружили интенсивное тепловое излучение, идущее из недр Энцелада. По оценкам, его источник расположен в 30-50 километрах севернее «тигровых борозд» спутника Сатурна. Имеющиеся данные указывают, что на глубине в несколько километров под поверхностью южного полюса луны может располагаться огромный океан жидкой воды.

К своим выводам ученые пришли, проведя анализ данных, полученных 6 ноября 2011 года научным инструментом RADAR (Radio Detection and Ranging Instrument) космической станции Cassini. Тогда аппарат находился на расстоянии около 500 километров от луны.

Энцелад — шестой по размеру спутник Сатурна. Вокруг планеты луна обращается за 32,9 часа. Радиус Энцелада примерно в 25, а масса — в 200 тысяч раз меньше, чем у Земли.

У луны крайне разреженная атмосфера, а под водяной мантией — твердое силикатное ядро. Поверхность на севере покрыта кратерами, на юге их намного меньше (там наблюдаются необычные трещинные образования — «тигровые полосы», являющиеся источниками криовулканизма).

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Под ледяной поверхностью Энцелада есть океан. Химический состав выбросов из криовулканов спутника благоприятен для зарождения и развития жизни, а внутри океана, по всей видимости, гидротермальная активность нагревает воду до 90 градусов по Цельсию.

Энцелад, наряду с Европой, спутником Сатурна, а также Марсом, считается одним из наиболее перспективных с точки зрения обнаружения внеземной жизни небесным телом в Солнечной системе.