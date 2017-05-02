Сына Рогозина утвердили гендиректором корпорации «Ил»

Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации утвердил Алексея Рогозина, сына заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина, в должности генерального директора ОАО «Ил». Его предшественник Сергей Вельможкин, возглавлявший компанию с 2015 года, досрочно сложил свои полномочия, сообщает ТАСС.

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Ранее Алексей Рогозин был назначен вице-президентом ОАК. На этой должности ему предстоит сформировать транспортный дивизион корпорации, а также консолидировать ключевые функции управления предприятиями на уровне головной корпорации. Одной из ключевых задач названо обновление парка транспортных самолетов Минобороны и других министерств и ведомств.

Рогозину-младшему, в частности, предстоит налаживать производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, новых транспортных самолетов Ил-112В, а также курировать разработку перспективного авиационного комплекса транспортной авиации (ПАК ТА).

33-летний Алексей Рогозин до назначения в ОАК с марта 2016 года работал заместителем директора департамента имущественных отношений Минобороны. До этого он занимал должность директора «Алексинского химического комбината», а ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие.