Дубай первым в мире получил шрифт от Microsoft

У Дубая появился официальный шрифт. Об этом сообщается в пресс-релизе местного правительства.

Шрифт, получивший название Dubai Font, разработан компаниями Microsoft и Monotype при участии властей ОАЭ. Он имеет четыре начертания и поддерживает арабский и латинский алфавиты.

Согласно пресс-релизу, Дубай стал первым городом в мире, получившим собственный шрифт, разработанный Microsoft. Власти эмирата планируют использовать его в официальной корреспонденции. Кроме того, он будет бесплатно распространяться в интернете и войдет в состав пакета программ Microsoft Office 365.

Наследный принц Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум заявил в Twitter, что Dubai Font представляет собой уникальный проект, отражающий наследие и культуру ОАЭ. «Я лично следил за всеми этапами разработки от первых набросков дизайна до реализации», — заявил он.

— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) 30 апреля 2017, 12:20

Над Dubai Font работала ливанский дизайнер Надин Чахин (Nadine Chahine), в прошлом создавшая арабские версии шрифтов Helvetica Neue, Frutiger и Palatino.

Кроме Дубая, официальные шрифты есть у многих других городов. В 2015 году такой появился у нидерландского города Энйдховен. В 2014 году дизайнерское агентство Essen International разработало официальную графическую систему для Стокгольма. В 2013 году власти американского города Чаттануга, штат Теннесси, начали использовать шрифт Chatype, созданный местными дизайнерами на средства, собранные в интернете.