Художник Аниш Капур использовал нацистский шрифт для протеста против Трампа

Британско-индийский скульптор Аниш Капур присоединился к протестам деятелей искусства против новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает портал Artnet.

Капур переработал постер немецкого художника Йозефа Бойса I like America and America likes Me («Мне нравится Америка, а Америке нравлюсь Я»). Скульптор сделал черно-белый фотографический автопортрет, на котором написал I Like America and America doesn't like Me («Мне нравится Америка, но Америке не нравлюсь я»).

Шрифт, использованный художником, напоминает Antiqua-Fraktur — его, как отмечает издание, использовало руководство партии НСДАП в нацистской Германии. Такая ассоциация призвана привлечь внимание к миграционной политике Трампа.

Изображение: постер Аниша Капура

Действие указа Трампа об ужесточении иммиграционной политики, подписанного 27 января, распространяется на граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением. Список этих государств не оглашался, но, предположительно, санкции коснутся граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Под действие указа попал иранский режиссер Асгар Фархади, чей фильм «Коммивояжер» номинирован на «Оскар». Он не сможет приехать на церемонию вручения премии.

Также сообщалось, что США на 120 дней приостанавливают программу приема беженцев из Сирии. В подписанном президентом указе отмечается, что въезд в страну сирийских мигрантов наносит ущерб интересам Соединенных Штатов.

Действия нового президента вызывают протесты многих культурных деятелей. После инаугурации Трампа, 21 января, в Вашингтоне прошел женский марш, в котором приняли участие певица Мадонна, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало, актрисы Джулиана Мур, Мариса Томей и Шейлин Вудли, а также режиссер Майкл Мур.

Аниш Капур — художник и скульптор индийского происхождения. Более 40 его произведений были проданы на аукционах по цене, превышающей миллион долларов.