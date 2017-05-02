Пятерых уроженцев Средней Азии задержали в Твери за финансирование ИГ

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Твери пятерых уроженцев Средней Азии за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом во вторник, 2 мая, в управлении ФСБ по Тверской области сообщили в ТАСС.

«(...) Лидером группы осуществлялся сбор и отправка денежных средств боевикам (...) в целях финансового обеспечения террористической деятельности», — говорится в заявлении.

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По данным регионального управления ФСБ, во время обысков у задержанных были изъяты банковские карты, а также чеки о совершении денежных операций. В отношении лидера группы возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

26 апреля сотрудники ФСБ во время спецоперации на Сахалине задержали двоих сторонников ИГ. По данным ведомства, мужчины готовили крупный теракт: при обыске у них нашли самодельную бомбу, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу.