ФСБ предотвратила планировавшийся сторонниками ИГ теракт на Сахалине

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Сахалине, задержаны двое сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Подозреваемые планировали совершить теракт «на объекте массового пребывания людей», отметили в ЦОС.

Материалы по теме Спокойное время закончилось Для борьбы с новым поколением террористов потребуются новые методы

Один из задержанных — выходец из центральноазиатской республики, второй — россиянин.

В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

По данным Национального антитеррористического комитета, за 2016 год силовики предотвратили 16 терактов в девяти городах России. Были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций.