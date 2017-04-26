Глава ФСБ рассказал о переговорах ИГ с другими группировками для объединения

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) ведет переговоры об объединении с другими группировками. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил директор ФСБ Александр Бортников, выступая на конференции по международной безопасности в Москве, передает «Интерфакс».

«Главари крупнейших международных террористических группировок, таких, как ИГИЛ, "Джабхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде" (запрещены в РФ — прим. «Ленты.ру»), осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику», — добавил он.

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Бортников отметил, что в настоящее время активизировалась переброска боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента. Кроме того, там создаются опорные пункты и базы.

11 апреля Бортников сообщил, что шестнадцать терактов в девяти городах России были предотвращены усилиями правоохранителей в 2016 году.

По его данным, основной костяк террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в поисках работы. После прибытия в страну они разворачивают активную вербовочную деятельность в мигрантской среде, рекрутируя исполнителей терактов. При этом часть боевиков проходили подготовку и участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке.

