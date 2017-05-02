Сын Шона Пенна попробовал себя в качестве модели Fendi

Видео: Fendi / YouTube

Сын американского актера Шона Пенна — 23-летний Хоппер — принял участие в рекламной кампании модного дома Fendi. Видеоролик с ним в главной роли опубликован на YouTube.

Он представил коллекцию мужских солнцезащитных очков. По сценарию, Пенн-младший ходит по аэропорту, гуляет по городу, а затем посещает вечеринку и модный показ. Независимо от местоположения герой всегда одет в фирменные вещи итальянского модного дома.

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Дом Fendi основан в Риме в 1926 году. Под этим брендом продаются одежда, изделия из кожи и меха, а также аксессуары и парфюмерия. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel.