К розыску инфицированной птичьим гриппом продукции подключилась полиция

Инфицированная вирусом птичьего гриппа продукция компании «Евродон» Ростовской области была реализована за пределы региона. Россельхознадзор обращает внимание руководителей органов исполнительной власти субъектов Федерации на необходимость усилить контроль за перемещением птицы и птицеводческой продукции. Об этом во вторник, 2 мая сообщает сайт ведомства.

По данным Россельхозназдора, в конце апреля Кропоткинской краевой ветеринарной лабораторией (Краснодарский край) в ходе исследований был выявлен генетический материал вируса гриппа птиц (тип А). Этот результат подтвердили специалисты владимирского Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ).

В сообщении ведомства отмечается, что партия инфицированной птицеводческой продукции компания «Евродон», поступила для реализации в Краснодарский край из соседней Ростовской области. Она была выявлена 27 апреля в Сочи на предприятии «Краснодарский Продуктовый Дом».

В дальнейшем зараженная продукция была отправлена без ветеринарно-сопроводительных документов в неизвестном направлении. «Информация по данному факту направлена в правоохранительные органы для принятия мер по розыску», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

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В конце февраля текущего года на птицефабриках в трех районах Московской области — Пушкинском, Сергиево-Посадском и Щелковском — была зарегистрирована вспышка птичьего гриппа. Предположительно, его источником, скорее всего, стала птицефабрика поселка Биокомбината в Щелковском районе. В результате в больницы госпитализированы 14 сотрудников, контактировавших с больной птицей. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на предприятии в Сергиево-Посадском районе от птичьего гриппа погибли 11 тысяч кур.

На птицефабрике «Смена», расположенной в Сергиево-Посадском районе, были забиты почти 200 тысяч кур, на предприятии «Орловское» в Щелковском районе — около 70 тысяч птиц.

В власти Подмосковья запретили продажу продукции с сельхозпредприятий, где был обнаружен птичий грипп, и призвали местных жителей не покупать мясо птицы в нестационарных торговых точках.

