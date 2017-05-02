Киевлянин попытался вывезти из Крыма 20 тысяч долларов в носках

Гражданин Украины попытался вывезти из Крыма 20 тысяч долларов (около одного миллиона рублей) в носках. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.

Российские пограничники на пункте пропуска «Армянск» обнаружили при осмотре автомобиля и багажа 43-летнего жителя Киева деньги, завернутые в полиэтиленовый пакет, а затем и в мужские носки.

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«Свои действия гражданин Украины пояснил тем, что на территории Республики Крым он продал недвижимость, а всю наличность решил вывезти, минуя таможенное оформление», — цитирует агентство сообщение ведомства. Гражданин Украины нарушил требования законодательства России об обязательном таможенном декларировании наличных в сумме, которая в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов.

В июле 2016-го украинские пограничники отобрали автомобиль Rolls-Royce у вернувшегося из Крыма владельца, так как, по их мнению, гражданин незаконно ввез машину на полуостров.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума о статусе и государственной принадлежности региона в марте 2014-го. Подавляющее большинство его участников высказалось за воссоединение с РФ. Киев отказался признать итоги референдума.

