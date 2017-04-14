Российские пограничники задержали у берегов Крыма иностранное судно

Российские пограничники у берегов Крыма задержали судно под флагом Мальты. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на погрануправление ФСБ.

Как отметили в ведомстве, буксир «Аран» нарушил государственную границу в Азовском море и был задержан 10 апреля. На его борту находился экипаж, состоящий из граждан Хорватии, Словении, Черногории. Судно было доставлено на якорную стоянку в порт Керчь.

На компанию, владеющую «Араном», и капитана буксира наложен штраф в размере 430 тысяч рублей. «Сотрудниками отдела дознания пограничного управления в отношении владельца плавсредства — юридической компании Ocean Kopep D.O.O., а также капитана буксировочного судна возбуждено дело об административном правонарушении», — уточнили в погрануправлении.

6 апреля сообщалось о том, что российские пограничники задержали в Крыму украинское судно «Рыбак Херсона» за нарушение государственной границы России.

В марте суда российского Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в спасении сухогруза с украинским экипажем, севшего на мель к югу от Крымского полуострова. Судно следовало в Новороссийск из болгарского порта Бургас. 11 марта, когда он находился на траверзе южной оконечности Крымского полуострова, у него отказали главные двигатели. Командование флота решило оказать содействие и направило к месту происшествия буксир МБ-174.