Miu Miu позвал моделей на «отвязную» вечеринку

Марка Miu Miu запустила рекламную кампанию по продвижению коллекции одежды на осенне-зимний сезон. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

В ней приняли участие модели Джейми Кинг, Саманту Арчибальд, Ишу Ходжес и Лили Нова. Фотограф Аласдер МакЛеллан запечатлел, как девушки, собравшись в номере одного из лондонских отелей, готовятся пойти на «отвязную» вечеринку. Девушки продемонстрировали несколько моеделей из новой линейки. Речь идет о туфлях-лодочках, кожаных бомберах с нашивками, кашемировых кардиганах и шелковых платьях.

Miu Miu — «дочка» итальянского модного дома Prada. Изначально в коллекциях бренда присутствовали как женская, так и мужская линейки, но с 2008 года компания поменяла стратегию и сосредоточилась только на создании женской одежды и аксессуаров. В разное время с компанией сотрудничали Мэгги Джилленхолл, Ванесса Паради, Кирстен Данст и Летиция Каста.

В конце апреля марка представила видеоролик, посвященный совместной кооллекции с Mytheresa.com. Главные героини — пловчихи. По сюжету они разучивают хореографию около бассейна, когда одной из них мерещится в воде акулий плавник.