Miu Miu запустил моделей в бассейн с «акулой»

Видео: mytheresa.com / YouTube

Марка Miu Miu выпустила видеоролик, посвященный коллекции одежды, созданной в сотрудничестве с Mytheresa.com. Видео под названием «Акула» опубликовано на YouTube.

Главные героини — пловчихи. По сюжету они разучивают хореографию около бассейна, когда одной из них мерещится в воде акулий плавник. Автором ролика стал выпускник художественного колледжа Central Saint Martins Дэнни Сангра.

Miu Miu — «дочка» итальянского модного дома Prada. Изначально в коллекциях бренда присутствовали как женская, так и мужская линейки, но с 2008 года компания поменяла стратегию и сосредоточилась только на создании женской одежды и аксессуаров. В разное время с компанией сотрудничали Мэгги Джилленхолл, Ванесса Паради, Кирстен Данст и Летиция Каста.

