Появилось снятое во время подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР видео

Украинская служба «Радио Свобода» опубликовала видео, снятое во время подрыва автомобиля ОБСЕ на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

На кадрах видно, что по дороге едут два автомобиля миссии. Потом изображение расфокусируется, через несколько секунд виден густой черный дым.

Автомобиль СММ ОБСЕ подорвался днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь. В ЛНР утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты.