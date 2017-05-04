В Йемене начался «марш миллионов» против президента Хади

В городе Аден, неофициальной столице территории, находящейся под контролем йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади, начались массовые протесты. Об этом сообщает Reuters.

В город съезжаются колонны автобусов и машин из окрестных районов. В акции протеста участвуют несколько тысяч человек, но организаторы обещают превратить ее в «марш миллионов»

Поводом для массовых протестов послужило увольнение двух популярных в Адене политиков — губернатора Айдаруса аль-Зубайди и министра Хани бен Брека, которых Хади заподозрил в сепаратизме. И аль-Зубайди, и бен Брек выступали за независимость Южного Йемена и командовали собственными отрядами, которые получали оружие и снабжение из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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Оба политика пользуются большим влиянием в регионе. В 2015 году они сыграли важную роль в победе верных Хади сил в боях за Аден, подняв в городе мятеж и выбив из него повстанцев-хоуситов. Протестующие утверждают, что президент подпал под влияние исламистов из организации «Братья-мусульмане».

В настоящее время в Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Они контролируют Сану. Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы вместе с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.