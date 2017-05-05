Турки продали 12-метровый катер с ванной на борту

Турецкая верфь Mazu Yachts передала владельцу новый моторный катер Mazu 42 Walk-around. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 5 мая.

Имя заказчика не раскрывается. Судно водоизмещением 8 тонн и длиной 12 метров имеет центральный пульт управления, защищенный надстройкой, и оснащено двумя двигателями Volvo Penta IPS 600 по 435 лошадиных сил. Mazu 42 Walk-around развивает максимальную скорость до 47 узлов (87 километров в час), при этом крейсерская скорость составляет 32 узла (59 километров в час).

Фото: Mazu Yachts 1 /3

Интерьер катера характеризуется высокими потолками и оформлением в минималистском стиле с использованием алькантары и кожи от итальянской компании Foglizzo. На носу судна расположена просторная каюта с кроватью и диваном и большой ванной. Осветительные приборы на борту — от итальянского люксового бренда Cantalupi. Корма с купальной платформой выполнена в стиле террасы. Для удобства гостей на судне установлена мобильная кухня Gaggenau.

Официальная премьера катера состоится на выставке Cannes Yachting Festival, которая пройдет с 12 по 17 сентября.