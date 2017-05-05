В Чехии из-за столкновения автобуса с оленем пострадали пять человек

В окрестностях чешского города Градец-Кралове (около 100 километров восточнее Праги) автобус столкнулся с оленем. Об этом сообщает Actualne.cz.

В момент ДТП в машине находилось 50 иностранных туристов. В результате аварии автобус съехал с дороги в кювет, травмы получили пять пассажиров. Им оказана медицинская помощь.

4 мая на скоростной трассе около немецкого Мюнхена произошло столкновение двух автобусов и четырех легковых машин. В результате аварии незначительные ранения и травмы получили несколько человек, в основном дети, которые находились в одной из машин.

25 апреля в районе польского города Завада (Лодзинское воеводство) перевернулся автобус с туристами из Белоруссии. Пострадали 18 человек, они были отправлены в ближайшие больницы.