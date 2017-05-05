Лавров пообещал добить «Исламское государство»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал добить группировку «Исламское государство» (ИГ запрещена в РФ), несмотря на то что террористы не хотят сдаваться. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Мир 24».

По словам Лаврова, ИГ освоилась на Ближнем Востоке, севере Африки, а также в северных районах Афганистана, которые граничат с территориями соседей и союзников России.

Он отметил, что силовые подразделения стран-членов ОДКБ находятся в постоянной готовности к действию. «Готовы и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Министр напомнил, что полтора года назад президент России Владимир Путин, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил западным партнерам создать единый фронт борьбы с терроризмом. Лавров отметил, что хотя коалиция до сих пор в полной мере не сформирована, предложение российского лидера остается в силе.

Международная террористическая группировка «Исламское государство» возникла 1999 году в Ираке как «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», а позже распространилась еще и на территории Сирии. Боевики ИГ действуют также в Ливане, Афганистане, Алжире, Пакистане, Ливии, Египте, Йемене, Нигерии и некоторых других странах.