В Лондоне задержан подозреваемый в терроризме гражданин Турции

Британские полицейские задержали в лондонском аэропорту Хитроу гражданина Турции, подозреваемого в подготовке терактов. Об этом сообщает BBC News.

30-летний мужчина оказался в руках сотрудников правоохранительных органов сразу по прилете из Стамбула. В рамках расследования этого дела в одном из домов на востоке британской столицы был проведен обыск.

Представитель Скотланд-Ярда уточнил, что мужчина не только лично мог принять участие в нападении, но и готовил сообщников.

28 апреля во время контртеррористической операции в одном из районов Лондона полиция задержала четверых подозреваемых в подготовке теракта. При штурме дома, где они находились, одна женщина получила тяжелое ранение. В правоохранительных органах не назвали имена задержанных, но пояснили, что все они находились под наблюдением сотрудников контрразведки.