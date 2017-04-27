В Лондоне около британского парламента арестовали вооруженного мужчину

Полиция Лондона сообщила об аресте вооруженного мужчины около здания британского парламента. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает агентство Associated Press в своем Twitter.

— The Associated Press (@AP) 27 апреля 2017, 13:56

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. По данным РИА Новости, на месте случившегося обнаружены два ножа.

Сообщается, что 27 апреля — последнее заседание парламента перед досрочными выборами, намеченными на 8 июня этого года.

Как отмечает агентство, после теракта в британской столице, произошедшего 22 марта, около здания парламента усилены меры безопасности.

Тогда уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем автомобиля, направил его на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был застрелен другим стражем порядка. Жертвами теракта стали пять человек, еще несколько десятков человек получили ранения.