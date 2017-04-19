В Лондоне произошел взрыв

В одном из жилых домов района Хиринги, расположенном на севере Лондона, произошел взрыв. Об этом сообщает The Daily Star.

Пострадали три человека, в том числе полицейский. Отмечается, что полицию вызвали в связи с нарушением общественного порядка. Взрыв прогремел, когда сотрудники органов правопорядка прибыли на место происшествия. После этого начался пожар.

Сообщается, что соседние дома не пострадали.

В настоящее время проводится расследование. В полиции пояснили, что речь не идет о теракте.

25 марта произошел взрыв в частном доме на западе Великобритании. Были повреждены несколько строений по соседству. Пострадали по меньшей мере 15 человек, главным образом, посетители находящегося поблизости китайского ресторана, у многих порезы от разбившихся при взрыве оконных стекол. Причиной произошедшего мог стать взрыв газового баллона.