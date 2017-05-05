На афгано-пакистанской границе десятки человек погибли из-за переписи населения

На афгано-пакистанской границе вспыхнул бой, сообщается о десятках погибших. Подробности приводит Reuters.

Конфликт начался из-за того, что в одну из деревень на пакистанской стороне границы прибыла группа переписчиков под охраной солдат. Афганская сторона сочла, что перепись населения была лишь предлогом для того, чтобы побудить жителей перейти границу и атаковать афганские блокпосты, и открыла огонь. В результате погиб один человек, 18 были ранены.

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Пакистанские военные ответили артиллерийским огнем, завязалась дуэль. По данным полиции афганской провинции Кандагар, погибли 40 пакистанских военнослужащих, 14 афганских пограничников, а также 23 мирных жителя. Пакистанская сторона свои потери не подтверждает. Агентство со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщает о трех погибших во время перестрелки.

Отношения между странами остаются напряженными: они обвиняют друг друга в поддержке террористов на сопредельных территориях. На саммите НАТО в Варшаве, проходившем 8-9 июля 2016 года, президент Афганистана заявил, что Исламабад «ведет необъявленную войну». На что Пакистан ответил, что Афганистану стоит усерднее бороться с внутренним терроризмом, а не искать виноватых.