В результате нападения боевиков в Пакистане погибли шесть солдат

Исламские боевики атаковали три блокпоста на афгано-пакистанской границе. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, Associated Press.

Нападение было совершено в районе Мохманд на северо-западе Пакистана. Экстремисты пересекли границу со стороны Афганистана ночью на понедельник. В результате атаки шесть солдат пакистанской армии погибли. По предварительным данным, потери среди боевиков составили десять человек.

Ответственность за нападение взяла на себя cвязанная с «Талибаном» террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрара».

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Министерство иностранных дел Пакистана выразило протест Кабулу в связи с перестрелкой на границе и потребовало от афганских властей принятия решительных мер по пресечению атак боевиков с его территории.

В середине февраля «Джамаат-уль-Ахрара» объявила о начале боевых действий против пакистанских властей. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в храме Лал-Шахбаз. Жертвами атаки стали 75 человек, десятки получили ранения.