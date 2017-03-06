Мир
 

В результате нападения боевиков в Пакистане погибли шесть солдат

Перейти в «Мою Ленту»

Исламские боевики атаковали три блокпоста на афгано-пакистанской границе. Об этом сообщает в понедельник, 6 марта, Associated Press.

Нападение было совершено в районе Мохманд на северо-западе Пакистана. Экстремисты пересекли границу со стороны Афганистана ночью на понедельник. В результате атаки шесть солдат пакистанской армии погибли. По предварительным данным, потери среди боевиков составили десять человек.

Ответственность за нападение взяла на себя cвязанная с «Талибаном» террористическая группировка «Джамаат-уль-Ахрара».

Министерство иностранных дел Пакистана выразило протест Кабулу в связи с перестрелкой на границе и потребовало от афганских властей принятия решительных мер по пресечению атак боевиков с его территории.

В середине февраля «Джамаат-уль-Ахрара» объявила о начале боевых действий против пакистанских властей. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в храме Лал-Шахбаз. Жертвами атаки стали 75 человек, десятки получили ранения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы устроили двойной теракт в Кабуле
Путин выразил соболезнования властям Пакистана после теракта в мечети
В пакистанском Лахоре в результате взрыва погибли более 10 человек
Последние новости
Армия США потребовала миномет с лазерным наведением
Раскрыто главное условие появления жизни на Земле
Rolls-Royce покажет в Женеве «бриллиантовый» Ghost Elegance
Задержанного на украинской границе кенгуру Виталика поселили в зоопарке
Аллигатор с рыбиной в зубах вышел на поле для гольфа во Флориде
Китайская банковская система стала крупнейшей в мире
Киевский суд снял арест с 300 миллионов гривен Януковича-младшего
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:06 Сегодня

Главный менеджер Америки

Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
15:19 Сегодня

Расстрел машины с детьми в Канзасе попал на видео

14:33 Сегодня

Восемь замбийцев погибли в давке на раздаче бесплатной еды

14:01 Сегодня

Американские морпехи выложили в сеть фото обнаженных коллег

Мир
 — 
00:03 27 февраля 2017
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad Halabisaz

Призрачная угроза

Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
13:51 Сегодня

Свыше трети американцев назвали отношение Трампа к Путину слишком дружественным

12:57 Сегодня

Жюппе отказался баллотироваться в президенты Франции вместо Фийона

10:59 Сегодня

Ополченцы передали Манбидж под защиту возглавляемой США коалиции

Мир
 — 
00:09 3 марта 2017

Золото Падманабхасвами

В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
12:43 Сегодня

Ахмадинежад завел себе Twitter

10:19 Сегодня

В Мосуле нашли подземную тренировочную базу спецназа ИГ

11:55 Сегодня

Олланд заявил о влиянии России на общественное мнение в Европе

Россия
Я у мамы хулиган
Как неуправляемые дети безнаказанно грабят, насилуют и убивают сверстников
St. Petersburg. March against hatred. Participants of March against hatredПод гнетом голубым
Как Светогорск и Сланцы решили стать столицей гееборства из-за конфет
В РПЦ задумали проверить сведения о замироточившем бюсте Николая II
Водитель Ferrari похвастался гонками по МКАД
Терешкова позвала депутатов в отряд космонавтов
ЛГБТ-активисты собрались на прием к мэру «свободного от геев» Светогорска
Ваше кирибачество
Будут ли российские самодержцы править в тропиках
Все материалы
Мир
Главный менеджер Америки
Помогает ли предпринимательский опыт президенту Трампу
Университет преступного мира
Криминальный мир Бразилии — на свободе и за решеткой
Золото Падманабхасвами
В Индии не могут поделить клад, по стоимости превышающий бюджет Хорватии
Расстрел машины с детьми в Канзасе попал на видео
Восемь замбийцев погибли в давке на раздаче бесплатной еды
Правый поворот в Европе
Придут ли правопопулисты к власти в Голландии, Франции и Германии
Герт ВилдерсКапитан Пероксид против мусульман
Что предлагает избирателям «голландский Трамп»
Все материалы
Бывший СССР
Роман Насиров (в центре)Сакральная жертва
Почему главного налоговика Украины хотят посадить в угоду Западу
Уголь из Донбасса начали поставлять вместо Украины в Россию
Киевский суд снял арест с 300 миллионов гривен Януковича-младшего
СМИ сообщили о замене украинских пограничников на активистов
В Узбекистане десятки детсадов превратили в бордели
Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против России
Тбилиси назвал невозможным открытие центров ЕС для беженцев в Грузии
Все материалы
Финансы
Казань брала
Зачем Эльвира Набиуллина зачистила банковскую систему Татарстана
Медведев выбрал ответственных за продвижение блокчейна в России
Китайская банковская система стала крупнейшей в мире
Рост ВВП Китая замедлится до 6,5 процента в 2017 году
Доход от «народных облигаций» освободят от налогов
Медведев заявил об изменении «погоды в экономике»
Абхазия резко сократила поставки мимозы в Россию
Все материалы
Бизнес
Истина в цене
Приведет ли укрепление рубля к удешевлению товаров
Банк на экспорт
Как российскому несырьевому бизнесу выйти на внешний рынок и не прогореть
Иванов-младший стал президентом компании «АЛРОСА»
Новые владельцы Opel подумают о возвращении марки в Россию
Молодых предпринимателей обучат вирусному маркетингу и рекламе
Франко-российская торгово-промышленная палата проведет конференцию по ритейлу
Игра в монополию
Почему международные корпорации бессильны против ФАС
Все материалы
Силовые структуры
Взлом и посадка
Монолог полицейского о борьбе с хакерами
След клином сошелся
Монолог главного криминалиста МВД о раскрытых с помощью науки преступлениях
Статистическая грешность
Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году
Армия США потребовала миномет с лазерным наведением
В «Туполеве» назвали сроки появления в войсках нового бомбардировщика Ту-160М2
Минобороны показало видео учений с дозаправкой Су-24 морской авиации
Убившая сына за плохо выученные стихи жительница Якутии получила 15 лет
Все материалы
Наука и техника
Объяснить все
Как конформный бутстрап решит все проблемы физики
Их проблемы
Иисус Христос, прожорливые разработчики и лучшие игры GDC 2017
Былое величие
Чем жила разделенная Корея после братоубийственной войны
Раскрыты размеры экрана нового iPhone
Политическую принадлежность связали с подходом к проблеме ожирения
Назван способ сделать толпу людей умнее
Онищенко назвал вейпы угрозой национальной безопасности России
Все материалы
Спорт
Горящий крюк, клюшка-копье, бросок между ног
Лучшие буллиты мирового хоккея
Неизвестные сожгли машину Мэйуэзера в Бирмингеме
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию пойманного на кокаине Еременко
Тренер сборной приравнял биатлон без России к футболу без Бразилии
Вратарь поймал шайбу воротником свитера в матче НХЛ
Кит Терман и Дэнни ГарсияРазборки в Бруклине
Как Терман выиграл самый яркий бой года, а Хэй заплатил за самоуверенность
Нурмагомедов извинился за срыв боя с Фергюсоном
Все материалы
Культура
Владимир Сорокин«Симбиоз физиологии, шоу и моды»
Владимир Сорокин о сожжении книг, счастье и новых гаджетах
Юрий Шевчук«Другие страдали больше»
Юрий Шевчук о пропаганде войны и пустословии в соцсетях
«Тебе нравятся парни, да?»
Джон Бойн о месте веры и греха в современном мире
Группа HIM объявила о распаде и прощальном турне
В ЮНЕСКО поднимут вопрос об отмене концертов Орбакайте на Украине
Новый фильм Звягинцева покажут во всех странах Европы
Панайотов опроверг свое участие в «Евровидении-2017»
Все материалы
Интернет и СМИ
Сатанизм для внуков
За что американские пенсионеры возненавидели мультики Disney
«Завидуйте по-белому»
Модельеры и светские львицы надели хиджабы ради Кадырова
Дорого и развратно
Зачем люди следят за красивой жизнью Хача и удачно вышедшей замуж танцовщицы
В США поймали «путешественника во времени» с наркотиками и пистолетом
Москвичкам пообещали на 8 Марта шаурму и тюльпаны
Зрителям позволят управлять судьбой героев сериалов
Актер из «Гарольда и Кумара» присел на диван в позе советницы Трампа
Все материалы
Ценности
Ниточки-иголочки
Как фильм про шотландских наркоманов изменил моду
DKNY открыл новую сторону соблазна с помощью аромата
Rolls-Royce покажет в Женеве «бриллиантовый» Ghost Elegance
Hermes представил в Москве украшения для «гламурных панков»
Александр Васильев представил модные чайные чашки
Лучшие подарки к 8 Марта
Российские дизайнеры дополнили коллекцию кед «Два мяча»
Все материалы
Путешествия
Посетители на территории Псковского КремляДорога на Северо-Запад
Что посмотреть и где побывать в Псковской области
Самое красивое место России
Открываем Россию: зачем ехать в Ярославскую область
Стала известна дата введения безвизового режима между Россией и ЮАР
СМИ рассказали о китайских «клонах» Airbnb
Британцы решили построить первый в мире пивной отель
Серфингист на Гавайях встретил четырех горбатых китов
Попасть в австрийскую лыжню
Почему Зеефельд и Хохфильцен — лучшие места для спокойного зимнего отдыха
Все материалы
Из жизни
«Я устала от холода, в котором жила 40 лет»
История сибирячки, переехавшей на Бали
Побег из матрицы
Пять историй о том, как оставить офис ради дела своей мечты
Не щадя живота своего
Знаменитые женщины, сделавшие беременность сексуальной с помощью ню-фотосессий
«Я буду свободен»
Эвтаназия диджея из Италии вновь подняла вопрос добровольного ухода из жизни
Танец американской пенсионерки на парковке прославился в сети
Аллигатор с рыбиной в зубах вышел на поле для гольфа во Флориде
Натали Портман родила дочь
Все материалы
12 самых уважаемых автопроизводителей
Производители автомобилей с самым высоким авторитетом
Чего ждать от нового сезона Ф1?
Подводим итоги первой тестовой сессии Формулы-1 в Барселоне
Крутой кроссовер Renault, но не «Дастер»?
Нетипичное знакомство с со старшим братом Renault Duster – Koleos
Самые выгодные машины
Какие автомобили меньше других теряют в цене через три года
Mercedes-Benz показал профиль конкурента Porsche Panamera
В Сети показали дизайн нового Kia Rio для России
Opel стал французским
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы