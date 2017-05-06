В Одессе во дворе дома взорвали гранату

В Одессе во дворе дома по улице Канатной взорвалась осколочная граната РГД-5, передает в субботу, 6 мая, «Интерфакс».

Агентство уточняет, что рядом с местом происшествия расположены офисы некоторых общественных организаций, в том числе «Самообороны Одессы». По предварительной версии, взрывным устройством могла служить осколочная граната РГД-5.

Взрыв произошел в ночь на субботу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, а также специалисты-взрывотехники и кинологи. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».

Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Ущерб причинен только автомобилю, припаркованному во дворе. Машину эвакуировали.

В январе бывшие бойцы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС) подорвались в Одессе в частном доме на улице Геллера при попытке изготовить бомбу. В результате взрыва погиб хозяин дома и один из боевиков, служивший сапером в отряде «Закарпатье» Добровольческого украинского корпуса ПС. Кроме того, под обломками спасатели обнаружили 92-летнюю женщину, которая получила перелом голени и ушиб грудной клетки.