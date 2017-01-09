Боевики «Правого сектора» подорвали себя при попытке изготовить бомбу

Видео: Поліція Одещини / YouTube

В Одессе бывшие бойцы запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС) подорвались в частном доме при попытке изготовить взрывное устройство. Об этом сообщает «Думская.net».

Как уточняет сайт 1492news, всего в здании, расположенном на улице Геллера, находилось шесть человек, в том числе члены «Правого сектора». В результате взрыва погиб хозяин дома и один из боевиков, служивший сапером в отряде «Закарпатье» Добровольческого украинского корпуса ПС. О судьбе других боевиков не сообщается.

Полицейские и спасатели также нашли под обломками 92-летнюю женщину, которая получила перелом голени и ушиб грудной клетки. При осмотре места взрыва были обнаружены высверленные корпуса гранат, из которых извлекали тротил. По версии издания «Думская.net», сначала взорвалась граната, после чего сдетонировал бытовой газ.